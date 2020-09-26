نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد شوبير يطلب من جمهوره الدعاء ل المنتصر بالله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الاعلامي أحمد شوبير، الفنان الراحل منتصر بالله، الذي توفي عن عالمنا اليوم بعد صراع طويل مع المرض .

وغرد شوبير عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر قائلاً : " أتقدم بخالص العزاء لأسرة الفنان الراحل الفنان المنتصر بالله بعد صراع طويل مع المرض ..للفقيد الرحمة وللأسرة الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون " .

توفى الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، اليوم السبت، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.

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ولم تكشف أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله أي تفاصيل عن موعد تشييع الجثمان وتفاصيل الجنازة حتى الآن، انتظارا لإنهاء إجراءات خروج الجثمان من المستشفى.

وقدم الفنان المنتصر بالله خلال مشواره الفنى العديد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى.

وولد ​المنتصر بالله​ رياض السيد في 21 فبراير عام 1950، وعن اسمه قال إن والده توفي له 3 أولاد أسماهم جميعا "عزت"، فقرر إذا أنجب أن يختار اسمًا فيه كلمة الله، وبالفعل أنجب ولدًا وأسماه "المعتز بالله"، وحينما أنجب ولدًا آخر اعتبره انتصارًا فأسماه المنتصر بالله، كما أطلق على باقي أشقائه المحفوظة بالله وإكرام بالله ونعمة بالله.