تشييع جثمان المنتصر بالله من كنيسة الشهيد أبو سيفين في المهندسين غدا.. والعزاء الإثنين والثلاثاء

استقرت أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله على تشييع الجثمان غدًا، الأحد، من كنيسة الشهيد أبو سيفين بالمهندسين.

وأما عن العزاء، فقررت الأسرة، أن يقام يومي الإثنين والثلاثاء القادمين في كنيسة السيدة العذراء بشارع المرعشلي بالزمالك.

كان الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، تُوفي صباح اليوم، السبت، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ. Advertisements المنتصر بالله، بدأ مشواره الفني مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح عام 1970، حيث اُشتهر بالأعمال الكوميدية مثل "حضرات السادة العيال، وعائلة سعيدة جدا، وشارع محمد علي، وعلشان خاطر عيونك، ومطلوب على وجه السرعة، والعالمة باشا". وتألق دراميا وسينمائيا في العديد من الأعمال الهامة منها مسلسل "أرابيسك.. أبناء ولكن.. آن الأوان.. أيام المنيرة.. لن أمشي.. طريق الأمس.. عيون.. راجل وست ستات". وفي السينما شارك في عدد من الأفلام منها "المغنواتي .. الطيب افندي .. التحدي.. الزمن الصعب.. الحدق يفهم .. أسوار المدابغ .. المواطن مصري.. حارة الجوهري.. حتحب وتقب .. ضد الحكومة".

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