حرصت الفنانة رانيا يوسف على مشاركة متابعيه عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من إحدي جلسات التصوير التي خضعت لها. تألقت رانيا يوسف في جلسة التصوير بإطلالة جذابة حيث ارتدت فستانا قصيرا كتف وكتف باللون الأسود، مما كشف عن رشاقتها أيضا، ونالت إطلالتها اعجاب متابعيها على إنستجرام.

وانتعلت رانيا يوسف حذاء أنيقا ذا كعب عال باللون الابيض المطرز، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات، ومن الناحية الجمالية، وضعت ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة وبدت بتسريحة شعر بسيطة أنيقة.

من ناحية أخرى، شاركت "رانيا" في بطولة مسلسل "الحرامي" الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

مسلسل "الحرامي" 10 حلقات، بطولة رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، وأحمد داش، وكارولين عزمي، ورنا رئيس، ومن إخراج محمد سلامة



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بفستان أسود.. رانيا يوسف تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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