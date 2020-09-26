بعد رحيله اليوم.. أبرز إفيهات الراحل المنتصر بالله لإسعاد الجمهور

رحل عن عالمنا الفنان المنتصر بالله ولكن لم تغب الابتسامة وخفة الظل والكوميديا التى تركها لجمهوره الذى لا يزال يضحك من خلاله وترسم الابتسامة على وجه.

واشتهر المنتصر بالله بالعديد من الافيهات التى تظل عالقة فى أذهان المشاهد العربى والتى يضحك بسبب كلما تذكره أو شاهد له عملا فنيا. المنتصر بالله، الذي غادر دنيانا، اليوم السبت، عن عمر ناهز 70 عامًا، صاحب بصمة كوميدية خاصة، ففي الدراما أطلق إفيه "أخوك الصغنن حلاوة" وتجسيده لهذه الشخصية التي ألمّ بكل تفاصيلها من خلال مسلسل "أنا وانت وبابا في المشمش". وفي فيلم "الشيطانة التي أحبتني"، قدم المنتصر بالله، وصلة كوميدية بارعة جمعته بالفنان محمد صبحي، وعائشة الكيلاني، "والله يا مدام أنا أول ماشفتك قلت إنك مش مرات أخويا.. صلاح هو اللي جوز أختي"، لترد عليه "يا ناعم يا خفيف الظل يا ظريف انت يا رخم". Advertisements وتعد مسرحية "شارع محمد علي" أشهر الأعمال التي جسّد فيها المنتصر بالله شخصية "شلولخ" المطرب صاحب الصوت الرديء، ونجاحه في تقديم مبارزة كوميدية جمعته بالفنان الكوميدي وحيد سيف وخرج منها افيه "قرد جكتته حمرا". كما قدم شخصية المطرب خلال مسرحية "العالمة باشا"، أمام سهير البابلي، وأبو بكر عزت، "كنت ماشي في الصحرا وقعت على راسي إزازة.. ما انا استغربت". ومع الفنان الراحل فؤاد المهندس، وقف المنتصر بالله، أمامه بـ"النِد" وقدم كوميديا على طريقة "هات وخد"، ولم يقف مجرد تابع أمام المهندس خلال مسرحية عشان خاطر عيونك، "رحت عن الـ.. وقابلت الـ.. مش أنا الـ..". اما كان عبارة عن سؤال بسيط سأله فؤاد المهندس للمنتصر بالله خلال عرضهما مسرحية "عائلة سعيدة جدًا" ليرد عليه بتلقائية شديدة قائلًا "مصر هي أم عباس" لتهتز عمدان المسرح من الضحك كما أكد النقاد أن المنتصر بالله رغم الأدوار الصغيرة التي أداها، إلا أن موهبته كانت كبيرة جدًا وظهر ذلك خاصة على خشبة المسرح.

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