نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيمي سمير غانم تنعيىالمنتصر بالله في المقال التالي
ونشرت إيمي صورة الراحل المنتصر بالله، وعلقت عليها قائله:" إن لله وإن إليه راجعون ، يارب ارحمه وصبر أهله.. بحبه أوي".
يذكر أن من أشهر أعمال الراحل التليفزيونية، "أبناء ولكن" "أيام المنيرة" "أنا وأنت وبابا في المشمش" ومن المسرحيات :"شارع محمد على" ويعتبر من أبرز الممثلين الكوميدين في جيله.
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