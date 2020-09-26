هند صبري تستعيد ذكريات مهرجان الجونة السينمائي العام الماضي

شاركت الفنانة هند صبرى جمهورها ومتابعيها صورة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام.

وظهرت هند صبري بإطلالة أنيقة ترتدي فستان كت طويلا باللون الاسود واعتمدت في الماكياج علي الالوان التي تبرز جمالها وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها.

وعلقت هند صبرى قائلة: "منذ عام مضى اليوم ، كنا نقدم «حلم نورا» في مهرجان الجونة السينمائي ... لحظة لا تُنسى".

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يذكر أن هند صبري شاركت في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2" مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من إخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.

يذكر أن فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز حقق أعلى إيرادات في تارخ السينما المصرية لتكون محصلة الفيلم من الإيرادات 103 ملايين و 625 ألف جنيه.

وتشارك هند صبري فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند عن تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.