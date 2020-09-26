بـ فيديو قصير.. ياسمين عبد العزيز تستعرض أنوثتها في أحدث إطلالة

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز متابعيها مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، من أحدث جلسة تصوير.

وخطفت ياسمين عبد العزيز الأنظار فى الفيديو بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان كت باللون الاسود، مكشوف الظهر والصدر، وانتعلت حذاء باللون الأسود.



وتركت ياسمين عبد العزيز خصلات شعرها الأسود منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة، واعتمدت علي الماكياج الناعم، حيث اختارت وضع الآي لاينر، والكحل الأسود والماسكرا لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الكشمير كأحمر شفاه.



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يذكر أن آخر اعمال ياسمين عبد العزيز مشاركتها في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2020.



تدور أحداث مسلسل "ونحب تاني ليه" في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.



شارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.