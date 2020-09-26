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في ذكرى وفاتها.. تعرف على أهم أعمال مشيرة إسماعيل

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاتها.. تعرف على أهم أعمال مشيرة إسماعيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة مشيرة إسماعيل، والتي ولدت يوم 15 يناير عام 1952، وكانت بداية مسيرتها الفنية عندما ألحقتها والدتها ببرامج الأطفال في الإذاعة والتليفزيون.

بدأت مشيرة إسماعيل، مسيرتها الفنية كراقصة في الفرقة القومية للفنون الشعبية مع الفنان علي رضا، وأولى مشاركتها السينمائية في فيلم "البوسطجي".

شاركت "إسماعيل" في عدد كبير من الأعمال الفنية وأبرزها فيلم "الشجعان الثلاثة"، "زهور برية"، "الشوارع الخلفية"، "احنا بتوع الاتوبيس"، "زمن حاتم زهران"، "ومن الحب ما قتل"، "تزوير في أوراق رسمية"، "أذكريني"، "الضحايا"، "حتى آخر العمر"، المدمن"، "لعنة الحب"، "الشوارع الخلفية"، "أذكريني"، "هذا أحبه وهذا أريده".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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