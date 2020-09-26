نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاتها.. تعرف على أهم أعمال مشيرة إسماعيل في المقال التالي
بدأت مشيرة إسماعيل، مسيرتها الفنية كراقصة في الفرقة القومية للفنون الشعبية مع الفنان علي رضا، وأولى مشاركتها السينمائية في فيلم "البوسطجي".
شاركت "إسماعيل" في عدد كبير من الأعمال الفنية وأبرزها فيلم "الشجعان الثلاثة"، "زهور برية"، "الشوارع الخلفية"، "احنا بتوع الاتوبيس"، "زمن حاتم زهران"، "ومن الحب ما قتل"، "تزوير في أوراق رسمية"، "أذكريني"، "الضحايا"، "حتى آخر العمر"، المدمن"، "لعنة الحب"، "الشوارع الخلفية"، "أذكريني"، "هذا أحبه وهذا أريده".
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