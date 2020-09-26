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حمدي الميرغني ينعى الراحل المنتصر بالله عبر إنستجرام

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أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان حمدي الميرغني على نعى الفنان الراحل المنتصر بالله، الذي توفي اليوم بالأسكندرية، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر حمدي صورة الراحل المنتصر بالله، وكتب : " البقاء لله.. وداعاً أستاذ المنتصر بالله ..ربنا يصبر أهلك وأحبابك".

يذكر أن من أشهر أعمال الراحل التليفزيونية، "أبناء ولكن" "أيام المنيرة" "أنا وأنت وبابا في المشمش" ومن المسرحيات :"شارع محمد على" ويعتبر من أبرز الممثلين الكوميدين في جيله.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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