نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمدي الميرغني ينعى الراحل المنتصر بالله عبر إنستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان حمدي الميرغني على نعى الفنان الراحل المنتصر بالله، الذي توفي اليوم بالأسكندرية، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر حمدي صورة الراحل المنتصر بالله، وكتب : " البقاء لله.. وداعاً أستاذ المنتصر بالله ..ربنا يصبر أهلك وأحبابك".

يذكر أن من أشهر أعمال الراحل التليفزيونية، "أبناء ولكن" "أيام المنيرة" "أنا وأنت وبابا في المشمش" ومن المسرحيات :"شارع محمد على" ويعتبر من أبرز الممثلين الكوميدين في جيله.