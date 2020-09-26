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أزمتهم المالية أدت إلى انفصالهم.. تعرف على قصة ارتباط مشيرة إسماعيل بعلي الحجار

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمتهم المالية أدت إلى انفصالهم.. تعرف على قصة ارتباط مشيرة إسماعيل بعلي الحجار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم 26 سبتمبر ذكرى وفاة الفنانة مشيرة إسماعيل، وبالتوامن مع ذلك يرصد "الفجر الفني" معلومات لا يعرفها البعض عن "إسماعيل".

تزوجت مشيرة إسماعيل من المطرب علي الحجار، وأنجبت ابنتها مشيرة وذلك بالرغم من عدم موافقة أهلها عليه بسبب سوء أحواله المادية.

وعلى الرغم من زواج مشيرة إسماعيل بعد إلحاح كبير من جورج سيدهم إلا أنهم سرعان ما انفصلا، ولم تتزوج عقب انفصالهم بسب قوة العلاقة بينهما.

وكشف علي الحجار سابقا، عن سبب انفصالهم قائلا أنهما كانو يسكنان في منزل والدو مشيرة إسماعيل والتي كانت ترفض زواجهم فتعرض لضغوط نفسية بسبب أزمته المالية فترك المنزل قبل ولاد ابنته بأيام قليلة.

وارتدت مشيرة إسماعيل الحجاب، في النهاية، معللة أن الحجاب لم يكن عائق بينها وبيبن التمثيل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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