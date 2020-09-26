دانا حلبي تتعرض لحادث سيارة

وكتبت "حلبي" قائله: "عملت حادث بالسيارة اليوم بس الحمدلله حديد بحديد.. المهم ولادي جنبي ووجودهم بنسيني كل شيء.. الله يخليلكم ولادكم.. والحمدلله انا بخير شكرًا ع كل الرسايل بحبكم".
يذكر أن الفنانة دانا حلبي، قد آثارت الجدل خلال الفترة الأخيرة بسبب أخبار خطبتها من عبد المنعم العمايري،وركوبهما معا طائرة.
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