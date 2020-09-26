الارشيف / فن ومشاهير

دانا حلبي تتعرض لحادث سيارة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
تعرضت الفنانة دانا حلبي، لحادث سيارة اليوم، ولكن تم إنقاذها وأعلنت عن ذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "حلبي" قائله: "عملت حادث بالسيارة اليوم بس الحمدلله حديد بحديد.. المهم ولادي جنبي ووجودهم بنسيني كل شيء.. الله يخليلكم ولادكم.. والحمدلله انا بخير شكرًا ع كل الرسايل بحبكم".

يذكر أن الفنانة دانا حلبي، قد آثارت الجدل خلال الفترة الأخيرة بسبب أخبار خطبتها من عبد المنعم العمايري،وركوبهما معا طائرة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دانا حلبي تتعرض لحادث سيارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

إقرأ ايضا