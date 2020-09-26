نهال عنبر تطالب الجمهور بالدعاء للراحل المنتصر بالله

حيث نشرت نهال صورة له عبر حسابه بموقع إنستجرام ، وكتبت : وداعا النجم الفنان المنتصر بالله بعد تاريخ حافل من العطاء الفني ..ربنا يرحمه ونسألكم الدعاء.
وستشيع الجنازة غدًا الأحد 27 سبتمبر، ودفنه في مقابر الأسرة بالقاهرة.
توفى الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، اليوم السبت، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.
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