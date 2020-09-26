منة شلبي تنعي الراحل المنتصر بالله

نشرت الفنانة منة شلبى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تنعى فيه الفنان الراحل المنتصر بالله والذى توفى منذ قليل عن عمر يناهز 70 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت منة شلبى :"البقاء لله في الأستاذ المنتصر بالله، اللهم صبر أهله وأحبته، خبر حزين، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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كان الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، تُوفي صباح اليوم، السبت، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.

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