ناعياً المنتصر بالله.. أحمد السقا: رحل خفيف الظل صاحب الضحكة

تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام ينعى فيه الفنان المنتصر بالله الذى رحل عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وقال السقا : "رحل خفيف الظل صاحب الضحكة والبسمة والبهجة، لا حول ولاقوة إلا بالله، اللهم أرحم المنتصر بالله".

كان الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، تُوفي صباح اليوم، السبت، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر ناهز الـ70 عامًا، بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ. Advertisements المنتصر بالله، بدأ مشواره الفني مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح عام 1970، حيث اُشتهر بالأعمال الكوميدية مثل "حضرات السادة العيال، وعائلة سعيدة جدا، وشارع محمد علي، وعلشان خاطر عيونك، ومطلوب على وجه السرعة، والعالمة باشا". وتألق دراميا وسينمائيا في العديد من الأعمال الهامة منها مسلسل "أرابيسك.. أبناء ولكن.. آن الأوان.. أيام المنيرة.. لن أمشي.. طريق الأمس.. عيون.. راجل وست ستات". وفي السينما شارك في عدد من الأفلام منها "المغنواتي .. الطيب افندي .. التحدي.. الزمن الصعب.. الحدق يفهم .. أسوار المدابغ .. المواطن مصري.. حارة الجوهري.. حتحب وتقب .. ضد الحكومة".

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