«سنيوريتا» فيديو كليب جديد لـ موسى حصريًا على اليوتيوب

طرح منذ قليل المطرب موسي أولي أغاني ألبومه الجديد بعنوان "سنيوريتا" بطريقة الفيديو كليب حصرياً علي موقع "اليوتيوب" و جميع المتاجر الإلكترونية .

"سنيوريتا" من كلمات محمد البوغه وألحان كريم عاشور و توزيع أمين نبيل ، ماستر Luis Barrera Jr و مونتاج هشام مدحت ، سوشيال ميديا Xmedia Agency ، هشام إخراج حسن السيد .

من جانبه انتهي موسي من تسجيل معظم أغاني ألبومه الجديد المقرر الإعلان عن تفاصيله وموعد طرحه قريبًا.

ويذكر أن آخر أعمال موسي الفنية أغنية بعنوان”مازنجر” و قد حققت هذه الأغنية نجاحآ كبيرآ علي مستوي الوطن العربي و خارجه و أعلي نسبة مشاهدة حيث تخطت الأغنية مليون مشاهدة علي موقع “اليوتيوب” ، و هي من كلمات خالد شريف و عبد الرحمن عاصم و ألحان كريم عاشور و توزيع منسي ، ميكس و ماستر خالد سند .