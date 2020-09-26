بمكياج ناعم.. غادة عبد الرازق تبرز جمالها بهذه الإطلالة

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق متابعيها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة لها.



وظهرت غادة عبد الرازق فى الصورة، بإطلالة جذابة، حيث ظهرت مرتدية سترة أنيقة باللون الأبيض، واعتمدت تسريحة شعرها المنسدل علي كتفيها بطريقة انسيابية".



أما من الناحية الجمالية، لفتت غادة عبد الرازق الأنظار بمكياج ناعم مُرتكزًا على الألوان المُتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمال ملامحها.



وشاركت غادة عبد الرازق في السباق الرمضانى 2020 بمسلسل سلطانة المعز، من بطولتها ومجموعة كبيرة من الفنانين.



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واعلنت غادة عبد الرازق زواجها من مدير التصوير هيثم زنتيا، بعد انتشار صورة لهما من كواليس تصوير مسلسل سلطانة المعز.



وأعربت غادة عبد الرازق عن سعادتها بهذه الخطوة، مشيرة إلى أنها دائما تسعى للاستقرار الأسري.



وكان هناك شائعات ترددت عن وجود علاقة بين غادة عبد الرازق وهيثم زنتيا منذ كواليس مسلسل حكاية حياة في 2012، والتي كانت سببا في نشوب خلافات بينها وبين المخرج محمد سامي.