تاج راسي اللي تعبت وسهرت علينا.. سوار النجار تهنئ والدتها بعيد ميلادها

وظهرت سوار النجار، في صورة لها، وهي تُقبل والدتها، وعلقت عليها: "اليوم ده يوم غير عادي يوم ميلاد ماما ست الحبايب وست الكل تاج راسي اللي تعبت واللي سهرت علينا واللي كانت الام والاب، احنا من غيرك ولاحاجة يارب يخليكي لينا ويطول في عمرك ويحفظك".

وارتدت سوار النجار سترة "كت" أنيقة باللون الأسود، وتركت شعرها البني منسدلًا على كتفيها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت، علي ماكياج جذاب متناسق مع إطلالتها، مع وضع اللون الأحمر للشفاه، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

تستعد المطربة سوار النجار لطرح أغنيتين جديدتين خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من تسجيلهما ووضع اللمسات النهائية عليهما من كلمات والحان عزيز الشافعي.

يذكر أن سوار النجار مطربة تونسية درست الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وحققت النجاح بعد أن أصدرت ألبومها الأول بعنوان "ملامة فيك"، ثم قررت التواجد في مصر، وشاركت في عدة أعمال فنية ومنها: "بفعل فاعل، كلام جرائد".