حيث نشر الفيشاوي صورة له عبر حسابه بموقع إنستجرام ، وكتب: كان صديق عزيز للفيشاوي الكبير ، الله يرحمه أبويا كان ديما يقوله أنا بحبك يا مونتي.. الوداع يا فنان يا إنسان يا جميل.. البقاء لله .
وستشيع الجنازة غدًا الأحد 27 سبتمبر، ودفنه في مقابر الأسرة بالقاهرة.
توفى الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، اليوم السبت، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برسالة مؤثرة.. أحمد الفيشاوي يودع المنتصر بالله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.