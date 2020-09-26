عن تعاونها الثانى مع المستشار تركى ال الشيخ فى البومها الخليجى الجديد والذى من المقرر ان يتم طرحه خلال الايام القلية المقبلة.

وقالت انغام فى تسجيل صوتى لبرنامج ET بالعربى : اتعاون مع المستشار تركى ال الشيخ فى اغنية جديدة بعنوان "لايقين" ويعد ذلك التعاون الثانى بيننا. اقرا ايضا واضافت انغام قائلة : "اشعر بان الاغنية جديدة ومختلفة عن الاغانى التى قدمتها من قبل واتصور انها جديده علي المستشار تركى ال الشيخ ايضا ومختلفة عنى واتوقع نجاحها عند طرحها. وكان احدث البومات الفنانة انغام هو "حالة خاصة جدا" والذى تم طرحه فى 2019 وحقق نجاحا كبيرا.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أنغام تكشف عن مفاجأة مع تركى آل الشيخ | فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.