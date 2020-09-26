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هالة صدقي عن الراحل المنتصر بالله "أجدع وأطيب البشر"

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالة صدقي عن الراحل المنتصر بالله "أجدع وأطيب البشر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت الفنانة هالة صدقي الراحل منتصر بالله، الذي رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع طويل مع المرض . 

حيث نشرت هالة صورة له عبر حسابها بموقع إنستجرام ، وكتبت : وداع لأخف دم في مصر المنتصر بالله.. وداع لأجدع وأطيب البشر.

وستشيع الجنازة غدًا الأحد 27 سبتمبر، ودفنه في مقابر الأسرة بالقاهرة. 

توفى الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، اليوم السبت، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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