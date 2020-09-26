محسن صبري يكشف لـ"دوت الخليج الفني" تفاصيل مشاركته في مسلسل "أنصاف مجانين"

يواصل الفنان محسن صبري حاليًا تصوير مشاهده في مسلسل "أنصاف مجانين" مع الفنان أحمد خالد صالح، وأسماء جلال، وعدد من النجوم الشباب، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج عمر رشدي.

وتحدث الفنان محسن صبري في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" أوضح خلاله أن ما جذبه للمشاركة في مسلسل "أنصاف مجانين" هو أن القضية التي يُناقشها المسلسل جديدة، فهو يتحدث عن كيفية تحضير الأرواح، وهو مفهوم جديد في الدراما لكنه موجدًا بكثرة في الأفلام العالمية،حيث قال :"هي رحلة فنية لطيفة سعيد إن مشارك فيها ".

وأشار محسن صبري أنه كان يريد المشاركة في الأعمال التي يتم عرضها على المنصات الإلكترونية، لافتًا أن المنتج الفني أحمد علي يتمتع بقدر كبير من الاحترام والرُّقِي، وأن المخرج عمر رشدي يمتلك رؤية خاصة في الفن، ويهتم بكل التفاصيل، قائلاً:"هيبقى من المخرجين المهمين أوي؛ لإنه اشتغل مع المخرج شريف عرفة لمدة طويلة حوالي 15 سنة، وهو إنسان شاطر وذكي ولماح، وبياخد باله من كل حاجة، والحقيقة عمر بالنسبالي مكسب مهم كمخرج".

وأضاف محسن صبري أنه انتهى من تصوير ما يقرب من 70٪ من مشاهده، وأنه يتبقى له يومين وينتهي تمامًا من تصوير مشاهده.

واختتم محسن صبري كلامه عن المسلسل قائلاً:" أنه يتحدث عن أحد الأشخاص المُصابين بمرض الشيزوفرنيا ولديه القدرة على التواصل مع الأرواح، وهو"أنس" الذي يُجسد دوره الفنان أحمد خالد صالح حدثت له أزمة وقام بإجراء عملية نقل قلب، مُضيفًا:"الراجل اللي بينتقل قلبه لأنس بيظهرله وبيطارده وبيطلب منه أن يبحث عن مؤلف للشخص اللي توفى" محمود"، وبعدها بيشعر أنس إنه مطالب بإنه يحقق رغبة محمود، ومن هنا بتيجي فكرة إن أنس عنده القدرة على التواصل مع الأرواح عن طريق روح محمود اللي بتظهرله دايمًا، ثم يلجأ لشخص متخصص في علوم تحضير الأرواح".

مسلسل" أنصاف مجانين" مقتبس عن رواية الكاتبة السعودية الدكتورة شيماء الشريف، وتدور أحداث المسلسل حول شاب يعاني "الشيزوفرينيا"، بحاجة إلى نقل قلب، وعقب إجراء العملية يكتشف أن صوت المتبرع أصبح ومصاحبًا له، ويطالبه بمساعدته في العثور على كتاب مهم أفنى حياته من أجله، كي يتسنى له أن يرتاح راحة أبدية.