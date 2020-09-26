إطلالة ملائكية لـ نيكول سابا باللون الأبيض.. صور

شاركت النجمة نيكول سابا، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت نيكول سابا، فى الصور بإطلالة ملائكية مرتدية ملابس بيضاء وهى تعانق السحاب وعلقت قائلة "واحدة من المفضلة ????????????"



وتشارك نيكول سابا فى مسلسل "الوجه الآخر"، مع الفنان ماجد المصرى، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيرى، وهو من تأليف فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج سنرجى.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيكول سابا، الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة"، والذى أذيع مؤخرا ونال استحسان الجمهور.



مسلسل "الهيبة" بطولة تيم حسن، نيكول سابا، منى واصف، رفيق علي أحمد، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، قصة هوزان عكو، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي.

