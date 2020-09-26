من نويبع.. داليا مصطفى تشارك جمهورها صورا جديدة من إجازتها الصيفية

شاركت الفنانة داليا مصطفي جمهورها صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"

وظهرت داليا مصطفي في اطلالتها الجديدة خلال قضاء اجازتها الصيفية في نويبع وهي ترتدي كاش مايوه انيق وعلقت: "نويبع مصر".

وشاركت داليا مصطفى مؤخرا في بطولة مسلسل حواديت الشانزليزيه مع عدد من النجوم.

Advertisements مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة كل من ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وإنجي المقدم، وهاجر الشرنوبي، ومنة جلال، وعزوز عادل.

كانت الفنانة داليا مصطفى، حكت عن تجربتها مع أولادها سليم وسلمى، قائلة: "أنا مع أولادى بحاول بقدر الإمكان أنى مكنش دايركت.. لانهم وصلوا لسن دلوقتى لازم نلف وندور من أجل إقناعهم"، مشيرة إلى أنها تحاول دائما عند خروجهم مع أصدقائهم أن تستفسر عنهم.

وأضافت "داليا" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "راجل و2 ستات" المذاع عبر فضائية "أون"، أنها تحاول معرفة أمهات أصدقاء أولادها فى البداية، موضحة: "الأم هى الى بتوضح تربية الأولاد بتبقى عاملة أزاى.. أنا عينى عليهم دايما".



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