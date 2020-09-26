موسى يطرح أحدث أغنياته «سنيوريتا» على طريقة الفيديو كليب.. فيديو

طرح المطرب موسى، منذ قليل، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "سنيوريتا" وذلك على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وظهر في فيديو كليب أغنية "سنيوريتا" المصور الشهير شريف مختار، وتعاون موسي خلال أغنية "سنيوريتا" مع كل من الشاعر الغنائي محمد البوغه، والملحن كريم عاشور، والموزع الموسيقي أمين نبيل، وتسجيل صوت لـ منسي، والمنتج المنفذ طارق الأحمدي والفيديو كليب من إخراج حسن السيد.

وطرح موسى مؤخرا أغنية بعنوان "مازنجر" وهي من كلمات كل من الشاعرين الغنائيين خالد شريف وعبد الرحمن عاصم، والملحن كريم عاشور، والموزع الموسيقي منسي، وميكس وماستير خالد سند، والمنتج المنفذ طارق الأحمدي.