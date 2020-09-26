أحدثهن مي فخري ..صور فنانات ارتدين الحجاب واعتزلن الفن في السنوات الأخيرة

مي فخري ترتدي الحجاب وتعتزل التمثيل. الفنانة الشابة مي فخري فاجأت جمهورها اليوم عبر حسابها على انستغرام بالإعلان عن ارتدائها الحجاب لتنضم بذلك الى قائمة النجمات اللواتي سبقنها بهذه الخطوة تزامناً مع قرار اعتزالهن الفني وكان أحدثهن زميلتها داليا ابراهيم.

اطلعلوا معنا الى أبرز الفنانات اللواتي ارتدين الحجاب واعتزلن الفن في السنوات الأخيرة:

مي فخري

الفنانة المصرية الشابة مي فخري التحقت بقائمة الفنانات اللواتي ارتدين الحجاب وقررن اعتزال التمثيل، ففاجأت الجمهور اليوم بنشرها صورة لها بالحجاب وعلقت قائلة :"الحمد لله حمدًا طيبًا كثيرًا مبارك فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانة..اللهم الثبات".

A post shared by May Fakhry (@mayfakhry) on Sep 25, 2020 at 1:00am PDT

مي فخري بدأت مشوارها نحو عالم الشهرة والأضواء في عمر ال16 عاما من خلال مشاركتها كموديل في الاعلانات، كما شاركت في بداياتها في كليب للمطرب حسين الجزائري، وبعدها توالت مشاركاتها في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية بينها فيلم "عمر وسلمى"، ومسلسل "هبة رجل الغراب" و "حكايات بنات الجزء الثالث"، اما آخر أعمالها فكان من خلال مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس" عام 2019.

داليا ابراهيم

قبل حوالي أسبوع، أعلنت الفنانة المصرية داليا إبراهيم ارتداء الحجاب من خلال صور نشرتها على حسابها الشخصى على "فيس بوك" ظهرت فيها وهي مرتدية غطاء الرأس باللون الأسود.

وسبق خطوة حجابها، إعلان اعتزالها الفن قبل 3 أشهر حيث كتبت تدوينة على حسابها على فيس بوك، جاء فيها :"قررت الاعتزال بعد 40 مسلسلا و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة و3 أفلام طويلة عدد من الدوبلاج شكرا".

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يذكر ان داليا عملت في الفن لمدة 20 عاماً تقريباً وتعرف عليها الجمهور لأول مرة خلال ظهورها بمسلسل “عائلة ونيس” لتشارك بعدها بالعشرات من الأعمال الفنية بين المسلسلات والأفلام والدوبلاج.

من أبرز مسلسلاتها :"كناريا وشركاه" و"حرس سلاح" و"الليل وآخره" و”الست أصيلة” و”العندليب” و”ليالي” و”ابن موت”، كما شاركت في 3 أفلام سينمائية، كان أبرزها "كلمني شكرًا"، وغابت في السنوات الأخيرة عن الساحة الفنية حيث كان آخر مشاركاتها عام 2016، بظهورها في مسلسل "جراب حواء".

شيماء سعيد

المطربة الشابة شيماء سعيد كشفت عن اعتزالها الغناء تزامناً مع ارتدائها للحجاب وذلك عام 2018 لافتة حينها بأن قرارها بالحجاب جاء بعد اقتناعها التام به وعقب تأثرها بوفاة والدها.

شيماء سعيد كانت قد غابت لفترات طويلة عن الغناء بسبب ظروفها الأسرية بعد شهرتها في نهاية التسعينيات وبداية الألفية وغابت من 2008 إلى 2016 بعدها طرحت ألبوم "حلم حياتك" الذي كان آخر أعمالها الغنائية.

وبعد الحجاب، قررت شيماء سعيد التفرغ للعمل في مجال الأزياء وملابس المحجبات.

أمل حجازي

الفنانة اللبنانية ​أمل حجازي​ أثارت ضجة كبيرة عام 2017 بعد اعلان اعتزالها للغناء وارتدائها للحجاب، وأكدت أمل حجازي أن قرارها لم يكن وليد اللحظة، بل جاء بعد صراع طويل عاشته بين عشقها للفن وارتباطها بالدين، لتختار في النهاية "السعادة" كما قالت وتقرر اعتزال الفن.

أمل حجازي ورغم حجابها، لكنها لم تعتزل الأضواء حيث تشارك جمهورها دائما بمنشورات بطابع ديني، واطلالاتها بالحجاب، كما أنها أطلقت في فترة سابقة أناشيد دينية في عدد من المناسبات.

حنان ترك​

الفنانة حنان ترك قررت ارتداء الحجاب مع بداية عام 2006 واستمرت في تقديم أعمال فنية بحجابها مثل مسلسل "نونة المأذونة" و "أخت تريز" وغيرها، قبل ان تقرر اعتزال الفن نهائياً والابتعاد عن الأضواء عام 2012.

حنان ترك تتواصل حالياً بين فترات متباعدة مع جمهورها من خلال حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي حيث تكتفي بالمعايدات والتهاني في الأعياد وبعض المنشورات ذات الطابع الديني.