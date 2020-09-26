شاهد.. صبري فواز برفقة هيفاء وهبي من كواليس مسلسل أسود فاتح

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وظهر صبري فواز برفقة هيفاء وهبي من كواليس مسلسل "أسود فاتح" المقرر عرضه قريبًا، نالت إعجاب متابعيه.

مسلسل "أسود فاتح" بطولة نخبة من الفنانين من بينهم هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، تأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل.

يذكر أن آخر أعمال صبري فواز الدرامية مسلسل " قيد عائلي "، شارك في بطولة المسلسل كوكبة من النجوم منهم عزت العلايلي، صلاح عبد الله، بوسي، ميرفت أمين، سيمون، محمد رياض، دينا فؤاد، ميرنا وليد، رامي وحيد، خالد سرحان، نضال الشافعي، هالة فاخر، أحمد التهامي، ميرهان حسين، ريم البارودي.

وكانت آخر أعماله السينمائية فيلم "استدعاء ولي عمرو" بطولة محمد عز، ومحمد لطفي، وصبري فواز وعدد كبير من الفنانين.