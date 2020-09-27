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ماجدة زكي تكتشف عدد من الأسرار الجديدة في الحلقة الـ16 من مسلسل "قوت القلوب"

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أحمد جودة - القاهرة - بدأت الحلقة الـ16، من الجزء الثاني لمسلسل "قوت القلوب" وشهدت عدد من الأحداث ويرصد "الفجر الفني" أبرز ما حدث في هذه الحلقة.

اكتشفت قوت وهي ماجدة زكي، عدد من الأسرار والتي تتابعت مع الحلقة السابقة، والتي ستجعلها تفكر في الأمور بشكل آخر وحاولت حل هذه الأمور وذلك عقب مقابلتها ابنها بالصدفة في المستشفى التي وجدت بها والدة عائشة صديقة ابنتها مما جعل الثنائي يشعران بصدمة كبيرة.

مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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