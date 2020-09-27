وشارك محمد رمضان مقطع من أغنيته "السلطان" عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي، وهي "نمبر وان هيفضل دايما اسمي في البطاقة، نصيحة مني ليك ابعد يا ابني عن سكتي، انك مشغول باسمى ده دليل نجاح خطتي، نصيحة مني ليك سكت كتير عليك، نصيحة مني ليك ملمحش وشك في حتتي، طاير لفوق سكتي سالكة، ماشوفتش حد فيكم ماركة، انا صحيح والباقي فكة، يا مرحب بيكم في المنافسة".
وأصدرت الشركة المنتجة لأغنية "نمبر 2" لأحمد الفيشاوي البوستر الدعائي الأول للعمل والذي سخر فيه أحمد الفيشاوي من محمد رمضان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعليق صارم من محمد رمضان على بوستر "نمبر 2" للفيشاوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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