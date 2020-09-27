أخبار الفن.. "بوكس" من أحمد الفيشاوي في وش محمد رمضان.. مايوه عارفة عبد الرسول .. مفاجأة تركى آل الشيخ مع أنغام

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو جديدا يرد فيه بطريقة غير مباشرة على الفنان احمد الفيشاوى الذى كشف عن بوستر اغنيته الجديدة "نمبر 2" والتى ظهر فيه وهو يلكم "نمبر 1".

نشر يوسف نجل المخرج مراد منير تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أعلن فيه عن اخر تطورات الحالة الصحية لوالده.

كشفت المطربة انغام عن تعاونها الثانى مع المستشار تركى ال الشيخ فى البومها الخليجى الجديد الذى من المقرر ان يتم طرحه خلال الايام القلية المقبلة.

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تعرضت الفنانة دانا حلبى لحادث سيارة مروع إلا أن العناية الإلهية أنقذتها.

تعرضت الفنانة عارفة عبد الرسول​ لهجوم عنيف من بعض المتابعين، بعد أن نشرت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك صورة لها بالمايوه على البحر.

استقرت أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله على تشييع الجثمان غدًا، الأحد، من كنيسة الشهيد أبو سيفين بالمهندسين.