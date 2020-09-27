بحبه أوي.. إيمي سمير غانم تنعى المنتصر بالله.. شاهد

نعت الفنانة إيمي سمير غانم، الفنان الراحل المنتصر بالله، الذي وافته المنية، اليوم، بعد صراع مع المرض.

ونشرت إيمي سمير غانم، صورة للفنان الراحل عبر حسابها علي "إنستجرام"، معلقة على الصورة "‏ان لله وان اليه راجعون.. يارب ارحمه و صبر اهله .. بحبه اوي ????????????????"

وتوفي صباح أمس السبت الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.

وكشفت أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله، عن نقل جثمان الفنان الراحل من الإسكندرية للقاهرة، غدًا الأحد، لتشييع الجنازة ودفن الجثمان في مقابر الأسرة بالقاهرة.

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المنتصر بالله، بدأ مشواره الفني مع فرقة ثلاثي اضواء المسرح عام 1970 حيث اشتهر من خلال الاعمال الكوميدية مثل حضرات السادة العيال وعائلة سعيدة جدا وشارع محمد علي وعلشان خاطر عيونك ومطلوب علي وجه السرعة و العالمة باشا.

وتألق دراميا وسينمائيا من خلال العديد من الاعمال الهامة منها مسلسل أرابيسك .. أبناء ولكن .. آن الاوان .. ايام المنيرة .. لن امشي.. طريق الامس .. عيون .. راجل وست ستات.

وفي السينما شارك في عدد من الافلام منها المغنواتي .. الطيب افندي .. التحدي.. الزمن الصعب.. الحدق يفهم .. اسوار المدابغ .. المواطن مصري.. حارة الجوهري.. حتحب وتقب .. ضد الحكومة.