محمد لطفي يفتح صندوق الذكريات بصورة من فيلم "الباشا تلميذ"

استعاد الفنان محمد لطفي ذكريات فيلم "الباشا تلميذ"، حيث شارك صورة من ضمن أحداث الفيلم عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر بالصورة برفقة الفنان كريم عبدالعزيز وكتب :"بسيوني بسيوني.. حازم حازم".

يذكر أن محمد لطفي، يواصل تصوير مشاهده في فيلم "العنكبوت"، والتي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، بالإضافة إلى بعض مشاهد الأكشن الخطيرة التى يؤديها السقا بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير، كما أنه يقع طوال أحداث الفيلم في مطارد من قبل المافيا والعصابات ورجال الأمن وحتى رجال الأمن من الدول الأجنبية.

فيلم"العنكبوت"، من تأليف محمد ناير، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وهو بطولة أحمد السقا، منى زكي، ظافرالعابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبد الوهاب، ريم مصطفى، محمود غريب.