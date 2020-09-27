"الحب كله".. شريف سلامة برفقة داليا مصطفى في إطلالة رومانسية

غازل الفنان شريف سلامة، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".

وظهر شريف بالصورة برفقة زوجته الفنانة داليا مصطفي في لحظات رومانسية.

ووجه لزوجته رسالة رومانسية ملئية بالحب واكتفى خلالها بقوله: "الحب كله".

وبشارك شريف سلامة يشارك في مسلسل أسود فاتح ، والذي يشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم هيفاء وهبي، معتصم النهار، شريف سلامة، أحمد فهمي، روجينا.

كما يشارك صبري فواز، فراس سعيد، رانيا منصور، عمر السعيد، حنان سليمان، نبيل نور الدين، ناصر سيف، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.