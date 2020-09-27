نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الفجر الفني" يكشف حقيقة مشاركة داليدا خليل في مسلسل "سر 2" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعكف فريق عمل المسلسل السوري اللبناني "سر"، للتحضير للموسم الثاني، وذلك بعدما حظي بمشاهدة كبيرة بمختلف أنحاء الوطن العربي.

وعما إذا كان الموسم الجديد يضم نفس أبطال الجزء الأول أم لا، علم "الفجر الفني" من مصادره الخاصة أن النجمة اللبنانية داليدا خليل لن تشارك في الموسم الجديد.

من جانب آخر، كانت داليدا قد شوقت جمهورها بصورة جديدة لها وعلقت قائلة "قريبًا".

يذكر أن مسلسل"سر" تم إعادة عرضه خلال شهر رمضان المنصرم بعدما حقق نجاحات كبيرة ونسب مشاهدة كبيرة، ويتناول قصة بوليسية مشوقة مليئة بالغموض.

وشارك في الجزء الأول نخبة من النجوم وهم "بسام كوسا وداليدا خليل وباسم مغنية ووسام حنا ونتاشا شوفاني وسامي حمدان ونخبة من النجوم.

