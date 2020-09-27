شيرى عادل: معز مسعود لم يشترط اعتزالي التمثيل

وأوضحت شيرى عادل خلال مداخلة هاتفية فى برنامج التاسعة المذاع على القناة الاولى المصرية والذى يقدمه الاعلامى وائل الابراشى، أن علاقتها بمعز مسعود علاقة احترام متبادل
كان زواج شيري عادل من معز مسعود أحدثت ضجة، نظراً لأنه تزوج من فنانة وأنها الزيجة الثالثة له بعد انفصاله بوقت قصير عن زوجته الثانية بسنت نور الدين، بخلاف أنهما أعلنا زواجهما بطريقة غريبة من خلال بيان يخص مسلسل "السهام المارقة".
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