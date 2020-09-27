فيديو أشرف زكي يكشف تفاصيل مؤثرة عن وفاة المنتصر بالله والنجوم يودعونه برسائل مبكية

سيطر الحزن على الوسط الفني اليوم بعد وفاة الفنان الكبير المنتصر بالله عن عمر يناهز 70 عام وبعد صراع طويل مع المرض، ونعى عدد من النجوم الفنان الراحل بكلمات مؤثرة، في حين كشف أشرف زكي عن موقف مؤثر لزوجة الراحل بعد وفاة زوجها اليوم.

ابنة المنتصر بالله تبكي على الهواء بعد وفاته

وقال الفنان أشرف زكي في مداخلة هاتفية له مع قناة "تن" إنه عرف من زوجة الفنان المنتصر بالله إن حالته الصحية تزداد سوء منذ أيام بعد دخوله المستشفى، إلى إن تلقى خبر وفاة المنتصر بالله من أسرته، وأخبروه إنهم أخفوا الخبر عن زوجته السيدة عزيزة كساب، بسبب رغبتهم في إخبارها بطريقة معنية خوفاً عليها، لذلك تأخر في إعلان خبر الوفاة للجمهور.

أشرف زكي يكشف موقف مؤثر لزوجة المنتصر بالله بعد وفاته

وأضاف أشرف زكي إن البعض لا يعرف قوة وخصوصية العلاقة بين الفنان الراحل المنتصر بالله وزوجته عزيزة، والتي يعرفها معظم أصدقاء وزملاء الفنان الراحل بسبب ارتباطها الشديد به، لذلك كان خبر وفاته صعباً عليها، ولم تتمالك ابنة الفنان الراحل نفسها من البكاء أثناء محاولتها الحديث عنه على الهواء، وأنهت المكالمة بسبب انهيارها الشديد.

وقال أشرف زكي إن الفنان أكرم حسني أخبره إنهم عرضوا على أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله المساعدة في علاجه، ولكنهم رفضوا بشدة وأكدوا أنهم لا يحتاجون للمساعدة، وكشف أن الفنان الراحل لم يلجأ إلى أحد ورفض جميع العروض من زملائه لمساعدته مادياً إلى وفاته.

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النجوم يودعون المنتصر بالله بكلمات مبكية

ونشر عدد من النجوم رسائل نعي مؤثرة على مواقع التواصل ودعوا بها الفنان المنتصر بالله، وأبرزهم الفنان محمد صبحي الذي كتب قائلاً:" صديق العمر وزميل الكفاح منذ عام ١٩٧٢.. رحل الفنان والإنسان المنتصر بالله.. بعد رحلة طويلة ومؤلمة مع المرض.. كنت صديقاً وحبيباً بدأنا ادوار ثانوية كثيرة وحلمنا وكافحنا.. ولقد اثبت انك فنان مختلف عن كل من حولك.. ستظل في ذاكرة جمهورك المصري والعربي خفة الظل العالية.. ندعوا الله لك بالرحمة والمغفرة.. وللاسرة زوجتك الغالية عزيزة وأبناءك الصبر والسلوان".

وقالت الفنانة نبيلة عبيد:" رحم الله ضحكة لا تموت...خالص العزاء لزوجته العظيمة بوفائها ولبناته و لكل من أحبوا المنتصر بالله وأسعدهم بفنه..."، ونعى الفنانة إيمي سمير غانم الراحل وقالت:" ان لله وان اليه راجعون.. يارب ارحمه و صبر اهله.. بحبه اوي".

نعي مؤثر من حنان ترك ومنة شلبي والفيشاوي للمنتصر بالله

ونشر الفنان صلاح عبد الله رسالة مؤثرة على حسابه بانستقرام قال بها:" لما وصلني خبر وفاتك كان قدامي حاجة من إتنين يا أعيط يا أضحك، ولو عيطت يا على رحيلك يا حبيبي يا على تقصيرنا في حقك الفترة الأخيرة، ولو ضحكت يا على حالنا يا على أحلى ذكرياتنا، ودلوقتي دموعي بتدعيلك ربنا يرحمك ويصبر قلب العزيزة مراتك والغالين بناتك يا أحلى مونتي في حياتنا".

وقال الفنان أحمد الفيشاوي في نعيه:" كان صديق عزيز للفيشاوي الكبير، الله يرحمو أبويا كان دايمآ يقول له أنا بحبك يا مونتي.. الوداع يا فنان يا إنسان يا جميل.. البقاء لله".

ونعاه الفنان أحمد السقا على تويتر قائلاً:" رحل خفيف الظل صاحب الضحكة والبسمة والبهجة، لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ارحم المنتصر بالله"، وقالت الفنانة منة شلبي في نعيها:" البقاء لله فالأستاذ المنتصر بالله اللهم صبر أهله وأحبته ..خبر حزين أنا لله وإنا اليه راجعون".

ونشرت الفنانة المعتزلة حنان ترك نعياً مؤثراً قالت به:" ربنا يصبر زوجته وبناته...ويغفر له ويرحمه... اللهم انه اسعد واضحك عبادك فجعله في ميزانه".