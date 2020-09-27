وتظهر نادية الجندي في الفيديو خلال استضافتها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" الذي يعرض على القناة الأولى الفضائية.
وتوعدت الفنانة نادية الجندي لكل من يحاول الإساءة لها أو لتاريخها، وأنها سوف تقاضيه قانونيا.
وقالت في الفيديو: " اي شخص سوف يحاول أن يجرح فيا أو في اسمي أو تاريخي سوف أقوم بمقاضاته فورا، بسبب أنهم يقولون كلاما ليس له أي أساس من الصحة، وهو مجرد تشويه لصورتي واسمي وتاريخي".
وأضافت: "لن أقبل بذلك مرة أخرى، وأن أي أحد سوف يتطاول عليّ سوف أضعه تحت طائلة القانون، والقانون سوف يأخذ لي حقي بالكامل".
وأكدت نادية الجندي، إنها لم تكن تغضب من انتقادها بسبب مشاركتها الأفلام التجارية، لأنها كانت أعمالا تحقق نجاحًا كاسحًا؛ موضحة أن البعض كان ينتج أفلاما تسمى «أفلام المهرجانات»، وكان لا يفهمها غير مؤلفها.
وقالت نادية الجندى، إنها بدأت مشوارها الفنى من خلال التلفزيون المصرى حيث قدمت مسلسل " الدوامة " وحقق نجاحا منقطع النظير.
وأوضحت خلال لقائها ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على التليفزيون المصري، : كنت أصور فى نفس الوقت فيلم " بمبة كشر" وكان أول بطولة مطلقة لى وبسبب مسلسل الدوامة ونجاحه نجح الفيلم نجاحا كبيرا، لذلك مسلسل الدوامة يعتبر نقطة إنطلاقة بالنسبة لى ووش الخير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نادية الجندي تتوعد كل من يتطاول عليها بالسجن.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.