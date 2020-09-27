شيري عادل: أحببت شخصية "هاجر" في حكاية "أمر شخصي" لهذا السبب

قالت الفنانة شيري عادل إن فكرة مسلسل "حكاية "أمر شخصى" جذبتها كثيرا وأحبتها كثيرا. ولفتت خلال مداخلتها ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إلى أنها أحبت شخصية هاجر، حبا شديدا، مؤكدة على أن مسألة عدم حسن اختيار شريك حياتها أمر مؤلم جدا . يذكر أن شيري عادل، تصدرت مؤخرًا تريند موقع "يوتيوب" بـ حكاية "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا". يذكر أم مسلسل "إلا أنا " دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات.

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