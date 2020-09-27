وتظهر ريم في الفيديو بلوك جديد، حيث قامت بقص شعرها وتغير لونه.
ونال اللوك الجديد لريم البارودي اعجاب متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالاتي:
حببتي القمر
اجمل فنانة عربية ومصرية منغير كلام
يا عيشيك بالتونسي
احلى لون واحلى طول شعر عليكي
ملكه جمال العالم كله ريم البارودي
تحفه لون شعرك جميل عليكى ما شاء الله
شوووو هالحلاه
قمر كالعادة
وبدأت ريم البارودي مشوارها الفنى بالعمل فى الإعلانات ثم قدمت أول مسرحية لها وتعتبر أول دور تمثيلى لها فى مسرحية "دستور يا أسيادنا"، وبعدها قدمت العديد من الأدوار وحققت نجاحًا كبيرًا وأظهرت أنها تملك موهبة فائقة، وتتالت نجاحاتها خاصة أن النقاد السينمائيين وصفوها بأنها تتقن عملها وتجسده بشكل مطابق للصورة التى تجسدها. واستطاعت أن تبنى قاعدة جماهيرية كبيرة فى وقت قصير، رغم أنها لم تحصل على فرصتها كاملة.
يذكر أن ريم البارودي حققت نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها ببطولة مسلسل "قيد عائلي" بطولة الفنانة ميرفت أمين، والفنان صلاح عبد الله.
وتقدم ريم البارودى برنامج أيام السبت والأحد والأثنين الساعة الـ 6 مساءً بشكل متنوع يتحدث عن الشارع المصري والعربي، كما شاركت ريم البارودى فى الحلقات الأولى من البرنامج وتحدث عن التغذية الصحية بالنسبة للرجل والمرأة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لون شعر جديد .. ريم البارودي فى إطلالة جذابة علي إنستجرام ..شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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