ريم البارودي تخطف الأنظار بإطلالة مميزة لها

نشرت الفنانة ريم البارودي، فيديو جديد لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وظهرت ريم في الفيديو بإطلالة جذابة و لوك بجديد، فقصت شعرها وغيرت لونه، حازت الصورة على الكثير من الاعجابات.

وبدأت ريم البارودي مشوارها الفنى بالعمل فى الإعلانات ثم قدمت أول مسرحية لها وتعتبر أول دور تمثيلى لها فى مسرحية "دستور يا أسيادنا"، وبعدها قدمت العديد من الأدوار وحققت نجاحًا كبيرًا وأظهرت أنها تملك موهبة فائقة، وتتالت نجاحاتها خاصة أن النقاد السينمائيين وصفوها بأنها تتقن عملها وتجسده بشكل مطابق للصورة التى تجسدها. واستطاعت أن تبنى قاعدة جماهيرية كبيرة فى وقت قصير، رغم أنها لم تحصل على فرصتها كاملة.

يذكر أن ريم البارودي حققت نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها ببطولة مسلسل "قيد عائلي" بطولة الفنانة ميرفت أمين، والفنان صلاح عبد الله.

وتقدم ريم البارودى برنامج أيام السبت والأحد والأثنين الساعة الـ 6 مساءً بشكل متنوع يتحدث عن الشارع المصري والعربي، كما شاركت ريم البارودى فى الحلقات الأولى من البرنامج وتحدث عن التغذية الصحية بالنسبة للرجل والمرأة.