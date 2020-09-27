حنان ماضي تُحيي حفلاً غنائيًا بدار الأوبرا المصرية في هذا الموعد

تستعد المطربة حنان ماضي لإحياء حفلاً غنائيًا بالمسرح الصغير، في دار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن تقدم حنان ماضي مجموعة من اغانيها المميزة منها :"شباك قديم، شدي الضفاير، بحلم وافتح عنيا، ليلة عشق، عدى الهوا، يا ليل يا عين، إمتى الكلام يبتدي، مفيش ف الأغاني، عصفور، غناك يا بحر، البنت اللي سهرانة".

والجدير بالذكر أن حنان ماضي تخرجت من معهد الكونسرفتوار قسم الكمان وكان الغناء هوايتها منذ الصغر، بدأت مشوارها الفنى بعد تخرجها وكان أول ظهور لها من خلال تتر مسلسل "اللقاء الثاني"، وهو من ألحان الموسيقار عمر خيرت وشاركها الغناء الفنان علي الحجار.

