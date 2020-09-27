ندى بسيوني: فقط من القلب يمكنك لمس السماء

نشرت الفنانة ندى بسيوني، جديدة صورة لها، خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت ندى على الصورة قائلة: "فقط من القلب يمكنك لمس السماء، جلال الدين الرومي، صباح انقياء القلوب". تعد أحدث أعمال ندى بسيوني تجسيدها لدور الأم للفنانة ريهام حجاج في مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي عرض في موسم رمضان الحالي 2020 على قنوات cbc يذكر أن الفنانة ندى بسيوني شاركت فى مسرحية "حمام الست" المأخوذة عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانيسلاف استروتايف. بدور العرض حول أحد المواطنين اكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الآثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغلين، منهم تجار آثار يحاولون استغلال الحمام الأثري.

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