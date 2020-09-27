وقال رياض خلال مكالمة هاتفية في برنامج المساء مع قصواء” المذاع على فضائية "Ten"، أن الكثير من الفنانين كانوا مقصرين في التواصل مع الفنان الراحل، وذلك نتيجة ظروف مرضه الذي أبعده عن الكثيرين من أحبابه، قائلا: “كلنا كنا مقصرين مع الفنان الراحل المنتصر بالله”.
وأضاف "أنه كان يطمئن على الحالة الصحية للفنان الراحل من أسرته، مؤكدا إلى أن الفنان الراحل قدم العديد من الأعمال الفنية المتميزة التي حفظت في وجدان المشاهد المصري، لما أشتهر به من خفة ظله وأدائه الراقي المتميز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد رياض الوسط الفني كان مقصر مع منتصر بالله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.