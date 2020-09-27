نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لا أحب المتاجرة بحياتي".. شيري عادل تعلق انفصالها في المقال التالي
وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة مع الأعلامي وائل الإبراشي، "بأن تحولت علاقتي بمعز مسعود بعد الانفصال إلى علاقة الاحترام بعيدًا عن الخلافات والمشكلات، والطلاق كان منذ أكثر من عام، موضحاً أنه لم يشترط عليها بعد الزواج منه اعتزالي التمثيل لكنها انشغلت في الحياة الزوجية.
وأضافت عن تسائل الجمهور حول زواجها من داعية إسلامي، فقالت :”أنا مش حبه أعلق على أى حاجة تخص معز مسعود، وحابه أن لو في أى سؤال يتوجه لي هو اللي يعرف يرد عليه، أنا مقدرش أتكلم في حاجة تخصه ومش أحب أن أعمل دا”.
كما أشارت بإنها لاتحب أن تتحدث عن حياتها الشخصية قائلة لا أحب المتاجرة بحياتي الشخصية لكن لم أصب بالضيق تجاه شغف الجمهور بمعرفة تفاصيل حياتي سواء خلال زواجي من معز مسعود أو بعد الانفصال.
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