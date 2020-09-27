شيري عادل: ابتعادي عن التمثيل عامين سببه ظروف شخصية صعبة ولم اعتزل

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أحمد جودة - القاهرة - أوضحت الفنانة شيري عادل، سبب غيابها عن التمثيل لمدة عامين، مُشيرة أنها لم تعتزل إطلاقًا، لكنها كانت تمر بظروف شخصية صعبة تسببت في إبعادها عن التمثيل.

وتحدثت شيري عادل خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" الذي يقوم بتقديمه الإعلامي وائل الإبراشي، عن سبب غيابها عن التمثيل قائلة:"أنا كان عندي ظروف وبعدين بعدها عادى كان مش عندي مشكلة إن اشتغل، وبعدها كان مفيش دور مناسب إن أقدمه فالوقت هو اللي فرق معايا وبيخلي التفكير ينضج شوية".

وأضاف شيري عادل قائلة: "أنا عمري ما اعتزلت أنا حصلت ليا ظروف وراء بعض، فأنا كنت منتظرة الفرصة في فكرة كويسة فعلا أنا عايزة أقدمها واقتنع بيها، مش عايزة أقدم أي حاجة بعد غياب سنتين".

والجدير بالذكر أن شيري عادل شاركت مؤخرًا في حكاية"أمر شخصي"، وهي بطولة جمال عبد الناصر، ميدو عادل، نهال عنبر، وهو من تأليف عمر عبد الحميد، وإخراج محمود كامل.