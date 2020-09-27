شاهد.. ريهام أيمن وهي تصل إبنها إلى المدرسة

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أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة ريهام أيمن، مجموعة من الصور الجديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بخاصية "ستوري" . وكانت ريهام أيمن تقوم بتوصيل ابنتها إلى المدرسة في الطريق، وكانت ترتدي الكمامة وترتدي تيشرت رمادي اللون. يذكر أن آخر أعمال ريهام أيمن الفنية كانت بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي ومن تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامى إمام. بدات ريهام أيمن مسيرتها الفنية وهي لاتزال طفلة صغيرة من خلال الإعلانات، ثم كمغنية من خلال فريق (فيروس) الغنائي والذى يضم ثلاث فتيات، أما بدايتها في مجال التمثيل فكانت عندما تعرفت على الفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز حيث رشحها لتعمل في مسلسل (محمود المصري) عام 2004، لتتوالى أعمالها بعد ذلك في التليفزيون والتي من أبرزها (حبيب الروح، المواطن اكس، العراف، حكايات بنات)، بينما في السينما شاركت في عدة أفلام منها (صرخة نملة، دكان شحاتة).

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