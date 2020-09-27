أنجين اكيورك ونسليهان أتاغول أفضل ممثل وممثلة في تركيا عن مسلسل ابنة...

حصد المسلسل التركي ابنة السفير نصيب الأسد من الجوائز خلال حفل أزمير 2020، بالتزامن مع عرض الموسم الثاني.

وفاز الممثل التركي انجين اكيورك، الشهير في الوطن العربي بـ " كريم" بجائزة أفضل ممثل عن دور " سينجار" ، وحصدت نسليهان أتاغول جائزة افضل ممثلة عن دور "ناري".

وتوج الممثل التركي اوراز كايجيلار اوغلو بجائزة أفضل ممثل مساعد هم دور "غديز" ، و تولين يازكان فازت بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دور " منكشة".

وخطفت الطفلة بيرين جينش ألب جائزة أفضل ممثلة طفلة عن دور " ملاك".

الحلقة الثالثة من الموسم الثاني لمسلسل ابنة السفير

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وابرز احداث الحلقة الجديدة من مسلسل ابنة السفير شكوك سلطان " انجين اكيورك " حول حمل زوجته "ميادة" ويطلب منها إجراء فحص سونار بينما هي تبكي لوالدتها بسبب خوفها من معرفة سلطان انها اجهضت لان في هذه الحالة سينفصل عنها.

ويواصل فايز " اوراز كايجيلر أوغلو" الضغط على نارين " نسليهان اتاغول" لكي تتخلى عن حبها لسلطان وتبقى معه.

وتبدأ خلال احداث الحلقة حرب حضانة ابنتهما ملك بين سلطان ونارين التي تريد ان تغادر تركيا وتسافر الى سويسرا بينما الأخير يرفض الابتعاد عنها وعن ابنته.

قصة مسلسل ابنة السفير

مسلسل ابنة السفير يحكي قصة قيام شاب فلاح بسيط يدعى "سلطان" بطرد زوجته "نارين" والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه انها ليست عذراء، ويتهمها بالخيانة في حين اعترفت له بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث.