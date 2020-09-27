هند صبرى تستأنف تصوير مشاهدها بمسلسل "هجمة مرتدة" في هذا الموعد

تعود الفنانة هند صبري لإستئناف تصوير مشاهدها في مسلسل "هجمة مرتدة" بعد خمسة أيام، بالديكور المخصص للعمل، والمسلسل من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل لعام2021، وتقدم خلال الأحداث دور إمرأة قوية تتحمل أعباء نفسية مع زوجها الفنان أحمد عز الذي يُجسد دور ضابط المخابرات، وتقع بعد ذلذ في الكثير من المشاكل بسبب زوجها.

مسلسل"هجمة مرتدة " من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء، بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، ماجدة زكي، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، خالد أنور، محمد جمعة، مايان السيد، أحمد فؤاد سليم.

والمسلسل يشهد عودة هند صبرى للدراما التليفزيونية بعد غيابها عامين منذ تقديمها مسلسل "حلاوة الدنيا" فى شهر رمضان من عام 2017، وهو بطولة ظافر العابدين، حنان مطاوع، أنوشكا، نهى عابدين، أحمد حاتم، هاني عادل، سلمى أبو ضيف.