مسلسل"هجمة مرتدة " من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء، بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، ماجدة زكي، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، خالد أنور، محمد جمعة، مايان السيد، أحمد فؤاد سليم.
والمسلسل يشهد عودة هند صبرى للدراما التليفزيونية بعد غيابها عامين منذ تقديمها مسلسل "حلاوة الدنيا" فى شهر رمضان من عام 2017، وهو بطولة ظافر العابدين، حنان مطاوع، أنوشكا، نهى عابدين، أحمد حاتم، هاني عادل، سلمى أبو ضيف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هند صبرى تستأنف تصوير مشاهدها بمسلسل "هجمة مرتدة" في هذا الموعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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