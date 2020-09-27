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يارا تشارك جمهورها بفيديو مبهج لإبن أختها

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نشرت الفنانة يارا فيديو جديد لها ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكان في الفيديو إبن أختها، وهو يضحك، وعلقت يارا على الفيديو قائلة:"صَباحكُم هالضّحكة اللي بتدوّب القلب....ان شاءالله يومكم يكون خير وعبارة عن ضحكة من القلب ".

وطرحت يارا مؤخرا بمناسبة اليوم الوطني السعودي اغنيه "بنت الوطن" على قناتها الرّسمية علي اليوتوب..من كلمات : الأمير عبدالله بن سعد بن عبد العزيز ألحان : ابراهيم الغانم...توزيع : عبّاس صبّاح.

يذكر أن آخر أعمال يارا الفنية كليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب ".

وطلبت يارا من جميع المواطنين الجلوس فى المنزل وعدم الخروج خوفا من فيروس ، وتشجيعا للمواطنين على عدم الخروج، أطلقت يارا أغنية جديدة " خليك بالبيت" من الحجز المنزلى، وكتبت يارا قائلة: "جديد أغنية "خلّيك بالبيت" كلمات وألحان الكبير طارق أبو جود وان شاء الله تعجبكم والكلّ بيكونوا بالبيت ويلّى مش بالبيت ابعتولوا الأغنية".

شاركت فى أوبريت "صناع الأمل"، الذى غنته فى حفل حضره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وشاركها الغناء الفنان الإماراتى حسين الجسمي، والفنانة السورية أصالة، والفنان التونسى صابر الرباعي.

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