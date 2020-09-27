شيري عادل تكسف سبب ابتعادها عن التمثيل لمدة عامين

أكدت الفنانة شيري عادل، بأنها لم تتعتزل التمثيل نهائيا وأن سبب غيابها لمدة عامين بسبب ظروف خاصة بها.

وقالت خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة مع الأعلامي وائل الإبراشي"بأنها كانت تمر بظروف شخصية صعبة قليلًا أعاقتها عن التمثيل ، مشيرا :”أنا كان عندي ظروف وبعدين بعدها عادى كان مش عندي مشكلة أن اشتغل، وبعدها كان مفيش دور مناسب أن أقدمه فالوقت هو اللي فرق معايا وبيخلي التفكير ينضج شوية”.

وأضافت :”انا عمري ما اعتزلت أنا حصلت ليا ظروف وراء بعض، فأنا كنت منتظرة الفرصة في فكرة كويسة فعلا أنا عايزة أقدمها واقتنع بيها، مش عايزة أقدم أي حاجة بعد غياب سنتين “.