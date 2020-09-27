وقالت خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة مع الأعلامي وائل الإبراشي"بأنها كانت تمر بظروف شخصية صعبة قليلًا أعاقتها عن التمثيل ، مشيرا :”أنا كان عندي ظروف وبعدين بعدها عادى كان مش عندي مشكلة أن اشتغل، وبعدها كان مفيش دور مناسب أن أقدمه فالوقت هو اللي فرق معايا وبيخلي التفكير ينضج شوية”.
وأضافت :”انا عمري ما اعتزلت أنا حصلت ليا ظروف وراء بعض، فأنا كنت منتظرة الفرصة في فكرة كويسة فعلا أنا عايزة أقدمها واقتنع بيها، مش عايزة أقدم أي حاجة بعد غياب سنتين “.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شيري عادل تكسف سبب ابتعادها عن التمثيل لمدة عامين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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