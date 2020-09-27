مسرحية "بير السلم" تم تقديمها عام 1966 على خشبة المسرح القومي، وكانت غياب الضمير عن مجموعة من البشر ، كما أنها تناقش قضية الصراع بين الحرية والإيمان للإنسان الذى مهما كانت درجة طغيانه وسطوة الفساد فيه ومهما كان تجبره فإن الشعب سوف يسقط هذا الجبروت، فموضوع المسرحية يدور حول عائلة الشبراوي.
يُشار أن الفنانة سميحة أيوب شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"سكر زيادة"، وهو بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، هالة فاخر، ومجموعة مميزة من النجوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد غياب 6 سنوات.. سميحة أيوب تعود للمسرح بـ"بير السلم" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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